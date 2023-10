Musiq3 vous invite à l'exposition du Musée Félicien Rops à Namur

" Que voulez-vous, je ne peux travailler comme la plupart des bons peintres de Bruxelles qui vont à l’atelier comme au bureau & ‘peignent entre leurs repas’. Moi quand je travaille, je ne dors pas, je ne mange guère & la fièvre s’empare de moi jusqu’à ce que je m’affale sur le flanc comme un navire chassé par le sud-ouest."1 C’est en ces termes que Félicien Rops (1833-1898) décrit son métier d’artiste en 1884, alors qu’il est installé à Paris depuis dix bonnes années et qu’il regarde, avec un certain dédain, les peintres bruxellois de sa génération qui n’ont pas eu l’audace de s’exiler dans la capitale française pour se faire un nom.

Qu’en est-il des ateliers d’artistes belges durant la seconde moitié du 19e siècle ? Lieu de travail, d’expérimentation, mais aussi lieu d’exposition et de vente, l’atelier fait partie de l’imaginaire collectif tant il recèle de mystère. L’exposition au musée Rops propose un dialogue entre l’atelier comme espace de création, vitrine médiatique ou encore objet de fantasmes et de projections à travers ses représentations dans l’art et la littérature. Une telle articulation permet de saisir la double réalité, à la fois matérielle et symbolique, propre à l’atelier d’artiste et sa double dimension, entre intimité et publicité.

Découvrez les coulisses de la création, le matériel des artistes, leur environnement et les odeurs attachées à ces lieux où les modèles et les amateur·rices se succèdent, les vues d’ateliers connus ou moins connus répartis sur la carte de la Belgique, avec pour centre névralgique Bruxelles. Rencontrez des artistes au travail en pénétrant dans l’espace clos de leurs mansardes ou celui, ouvert, de leurs jardins. Bref, immergez-vous dans un univers d’hommes et de femmes du 19e siècle au travail, en commençant par Félicien Rops devant sa presse de gravure…