Musiq3 vous emmène aux Années de pèlerinage de Liszt le 23 octobre

Musiq3 vous offre un voyage musical ce lundi 23 octobre à 20h avec Les Années de pèlerinage de Liszt à la Vénerie, espace Delvaux.

Les Années de pèlerinage furent composées par Liszt au cours de ses voyages en Suisse et en Italie dans les années 1830.

Il s’agit d’une période d’intense créativité musicale, nourrie à la source des découvertes littéraires, esthétiques et philosophiques.

Bien des années après, Liszt se tournera vers la religion et la spiritualité. Tel sera l’aboutissement de son pèlerinage.

Par les mots et la musique, nous reparcourrons le chemin passionné et passionnant du grand compositeur.

Musicien : Johan Schmidt (piano)

Œuvres de Franz Liszt, La vallée d'Oberman (Années de pèlerinage – Suisse), Troisième Consolation, Paraphrase sur un air de Rigoletto, Après une lecture de Dante (Années de pèlerinage – Italie)

Commentaire : Rodolphe de Borchgrave

Thématique de saison : L'invitation au voyage

Laissez-vous embarquer et gagnez immédiatement vos places pour ce concert incroyable !

Pour plus d'infos : https://www.lavenerie.be/programme/les-annees-de-pelerinage/