Musiq3 soutient les MàD au Théâtre National du 10 au 19 mars

Joëlle Sambi est poétesse, slameuse, féministe, activiste LGBTQA+. Prix Scam du parcours littéraire 2021, on dit d’elle qu’elle est l’une des figures les plus engagées et engageantes de la scène actuelle, entre Bruxelles et Kinshasa.

En écho à la question Pourquoi nous battons-nous ? Joëlle Sambi investit le second week-end des MàD, en invitant, aux côtés de Consolate Sipérius, Laurène Marx, Hashem Hashem et bon nombre personnalités inspirantes du monde entier, comme Do Nsoseme & MicroMEGA Le Verbivore, Rebecca Chaillon/RERQ, Le Manguier en Fleurs & les Kokos, Raiss Yowali, Caroline Lamarche, Lisette et Julie Lombé, King Baxter, Alice Coffin, Camille Pier. Ou encore Law, Monsieur 7awli, Bona Léa et Marie Darah.