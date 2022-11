Musiq3 soutient les 60 ans de l'ensemble Musiques Nouvelles, à Flagey

Le 6 décembre 1962, Henri Pousseur et Pierre Bartholomée fondaient l’ensemble Musiques Nouvelles lors d’un premier concert donné dans le mythique studio 4 de Flagey. Successivement dirigé par Georges-Élie Octors, Jean-Pierre Peuvion, Patrick Davin et, depuis 1997, par Jean-Paul Dessy, l’ensemble est en résidence dans l’acoustique unique d’Arsonic où il est, depuis 2015, le dynamique pôle de création et de production musicale de Mars-Mons arts de la scène. Soixante ans après sa création, Musiques Nouvelles fêtera son jubilée de passion pour la création musicale ce lundi 5 décembre 2022 20h15 au studio 4 de Flagey, là où tout a commencé. Cette soirée exceptionnelle sera à la fois l’occasion de la sortie, sur le label Cypres, d’un coffret de 6 CDs regroupant 45 œuvres créées ces dix dernières années par l’ensemble ainsi que la première d’un concert unique assemblant, en un patchwork musical inédit, soixante compositions de soixante secondes commandées pour l’occasion à soixante compositeurs et compositrices de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel !

Infos et tickets ici.