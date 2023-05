Musiq3 soutient le Gent Jazz Festival

La 22e édition du Gent Jazz Festival se déroulera du 5 au 15 juillet, sur le site de la Bijloke, un site historique et magnifique. Parmi les têtes d'affiche, nous retrouverons le pianiste Ludovico Einaudi, Norah Jones, Mavis Staples, la jeune Laufey, la "sensation jazz" Gregory Porter et les artistes gantois tels que Lara Rosseel, Isolde Lasoen et Dishwasher_, ou encore Zaz.

Parallèlement, le Gent Jazz perpétuera en 2023 une tradition importante avec le concours " Jong Jazztalent Gent ". Il vise à investir dans le développement et la stimulation de jeunes musiciens de jazz aux quatre coins du pays, et offre aux lauréats un soutien financier pour réaliser le projet de leur rêve. Cette première annonce sera bientôt complétée par des informations sur de nombreuses valeurs établies tant belges qu’internationales, des découvertes et des talents locaux.

Informations sur le site Gentfestival.