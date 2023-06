Musiq3 soutient le Festival musical de Namur

Prenant place au début de l'été, on peut entendre au Festival Musical de Namur des musiques anciennes et baroques, avec quelques incursions dans d'autres genres et périodes. Véritable vitrine du CAV&MA, la programmation du festival fait la part belle aux ensembles qui y sont accueillis en résidence : le Chœur de Chambre de Namur, Millenium Orchestra et son directeur artistique Leonardo García Alarcón.

À travers le temps, et quel que soit le contexte du moment, l'être humain tente de se dépasser, de se projeter dans l'avenir, de rêver à une organisation sociale qui donne les meilleures garanties d'un épanouissement optimal et d'un bonheur largement partagé. L'humaniste anglais Thomas More a illustré cet idéal en 1516 à travers son Utopia. More y défend essentiellement un état d'esprit plutôt qu'une institution nouvelle : c'est l'ouverture d'esprit, l'aptitude à l'expérimentation et à la discussion qui sont les vecteurs nécessaires à l'amélioration de la société. Dans le monde d'aujourd'hui, ces vertus méritent certainement d'être rappelées.

La notion d'Utopie s'est élargie, et embrasse désormais toute une série de réflexions et de démarches tant artistiques que philosophiques qui tentent d'appréhender un idéal par essence inaccessible, un terrain d'expérimentation aux contours flous.

D'un siècle à l'autre, musiciens et compositeurs ont été confrontés à divers types de réalités historiques qui peuvent laisser penser que certaines de leurs oeuvres représentent une part d'utopie par rapport au contexte de leur création. C'est ce filon que le Festival Musical de Namur explore cette année.