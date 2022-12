Musiq3 soutient le Festival des musiques sacrées du 11 au 16 décembre à Mons

Au programme, une nouvelle expérience de New Shamanic Music avec Musiques Nouvelles et le Choeur de Chambre à soi, une découverte de la musique Baûl avec la chanteuse Indienne Malabika Brahma, les choeurs du Pôle Hainuyer et du Conservatoire royal de Mons-ARTS², Exil, un hommage de Musiques Nouvelles à Giya Kancheli, concert réunissant l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et le Chœur de Chambre de Namur, et, en clôture, Illuminations, un projet troubadour croisant textes sacrés et profanes du XIe au XVIIe siècle porté par Quentin Dujardin et Samuel Cattiau. Pour le public en ligne, une rediffusion de deux concerts de Musiques Nouvelles filmés en 4K la saison dernière, à voir et à revoir sur la chaîne Youtube de Musiques Nouvelles : New Shamanic Music dès le 11 décembre 22h et Exil, dès le 14 décembre 22h.

Six soirées d’exception pour se reconnecter à soi et aux autres…

Infos et tickets : www.surmars.be