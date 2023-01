Musiq3 soutient le concert de Fatoumata Diawara à l’Ancienne Belgique le 31 mai

Originaire du Mali, Fatoumata Diawara est chanteuse, compositrice-interprète, guitariste et actrice et a été nominée aux Grammy Awards. Elle intègre, avec beaucoup de talents, les traditions maliennes et sonorités occidentales universelles. "Je ne souhaitais pas chanter en anglais ou en français parce que je désirais faire honneur à mes racines africaines. Mais je veux aussi un son moderne, car il appartient au monde dans lequel je vis. Je suis une traditionaliste mais j’aime expérimenter", voilà comment Fatoumata Diawara explique son style bien à elle. Comme son grand modèle, Oumou Sangaré, elle chante dans la tradition Wassoulou de son pays natal, le Mali. Mais tout comme sa compatriote, elle touche un public dans le monde entier en véhiculant un son et un message universels.

Diawara a sorti, en novembre dernier, une toute nouvelle chanson Nsera, la première plage de son album qui sera dans les bacs au printemps. Diawara a écrit et produit Nsera avec l’immense Damon Albarn (Gorillaz, Blur), avec qui elle avait déjà collaboré sur Africa Express, Rocket Juice & The Moon et Werchter Boutique l’été passé. Le clip vidéo qui l’accompagne, réalisé par Gregory Ohrel (qui a créé des clips du rappeur français Orelsan, ou encore du groupe de rock Editors), est une nouvelle fois d’une esthétique poignante mais aussi empreint d’un regard critique sur le monde et ses nombreuses dérives.