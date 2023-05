Musiq3 soutient la pièce "Mawda ça veut dire tendresse"

“Toutes ressemblances avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne sauraient être fortuites.”

Mawda Shawri avait deux ans. Elle se trouvait dans une camionnette qui devait la ramener en Angleterre avec ses parents, son frère et une vingtaine d’autres personnes. La camionnette a été prise en chasse par la police sur une autoroute belge. Un policier a tiré. La balle a atteint Mawda à la tête. Elle est morte. Ses parents et son frère étaient au cachot.

Phrast et Shamden Shawri viennent du Kurdistan irakien. Ils ont dû fuir parce qu’on ne voulait pas qu’ils se marient. Ils ont fui parce qu’ils s’aimaient.

Depuis presque deux ans maintenant, Marie-Aurore et Pauline (rejointes par Kristin) amassent de la matière réelle (interviews, procès…) et sont en dialogue avec les parents de Mawda pour écrire ce spectacle.

“Nous voulons raconter cette histoire. Raconter l’histoire d’amour des parents, des Roméo et Juliette kurdes. Raconter son grand frère que ce drame a changé à jamais. Raconter l’exil. Mais nous voulons aussi comprendre comment un tel drame peut arriver. Dans quel contexte politique ? Com­ment nos médias s’emparent-ils de tels événements ? Comment un dra­me qui devrait ali­menter le débat public sur la politique d’asile se résume finalement à un simple fait divers ?”.

Presse :

" Une formidable distribution bilingue rend terriblement vivante cette démonstration engagée des failles de notre système judiciaire. (…) un spectacle haletant, éclat de dignité dans une tragédie qui ne grandit pas la Belgique. "

Catherine Makereel, Le Soir

" Mawda, ça veut dire tendresse. Il aura fallu de la ténacité aux autrices pour obstinément débusquer la tendresse dans un océan de chagrin, d’humiliation, de déshumanisation. (…) Le silence suspendu au bord des derniers mots, lui, salue l’éblouissante et humble dignité de cette famille meurtrie et debout. "

Marie Baudet, La Libre

A voir ce jeudi 25 mai à 20h30 au Centre culturel d'Uccle.