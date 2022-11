Musiq3 soutient la finale du concours Génération classique le samedi 3 décembre 2022 au Palais des Beaux-Arts de Charleroi

Venez assister à la finale du projet Génération classique le samedi 3 décembre, et découvrez avant tout le monde quels seront les talents de la scène musicale classique de demain !

Plusieurs ensembles — issus des Conservatoires royaux de Bruxelles, Mons, Liège et de l’IMEP à Namur — aux profils extrêmement variés et riches, à l’instar des cursus proposés dans ces écoles, ont été retenus au terme des différentes étapes de présélection. Ils se présenteront devant le public et devant un jury constitué de professionnels du secteur de la musique classique belge francophone et néerlandophone le samedi 3 décembre prochain dès 13h30, au cours d’une finale qui se tiendra sur la scène de la salle de Congrès au PBA de Charleroi. Le ou les ensembles lauréats de cette seconde édition de Génération classique profiteront ensuite d’un accompagnement privilégié de la part des Festivals de Wallonie et de leurs partenaires, ainsi que d'une tournée de concerts en Wallonie et à Bruxelles.

Plus d'informations sur cet événement sur le site des Festivals de Wallonie.