Musiq3 soutient la 22e édition du Festival Cinemamed du 2 au 10 décembre à Bruxelles et en ligne

Le Festival Cinemamed de Bruxelles revient du 2 au 10 décembre 2022 pour sa 22e édition. Depuis 1989, le Cinemamed invite le public à découvrir des films d’auteurs de qualité, ancrés dans le paysage méditerranéen. Il s’engage à promouvoir la multiculturalité en mettant en avant des thématiques essentielles.

Le Festival se déroulera encore une fois sous une forme hybride, avec des projections en salles au Cinéma Palace, Cinéma Aventure, Bozar et de nombreux centres culturels à Bruxelles ainsi qu’avec une sélection de films exclusifs en ligne sur la plateforme Sooner.be. Rendez-vous sur notre site et sur nos réseaux pour découvrir l’entièreté de la programmation et des personnalités invitées.

Au programme de cette 22e édition, vous découvrirez des films forts et percutants au sein de la Compétition officielle. Mais également dans la Compétition RêVolution, un regard sur demain qui met en avant la jeunesse et les épreuves auxquelles elle est confrontée. En plus de ces compétitions, le Cinemamed vous propose, comme à son habitude, une section MeDoc et une section Panorama, reprenant respectivement une sélection de documentaires engagés et de films reflétant les réalités sociales et culturelles des pays du bassin méditerranéen.

Le Cinemamed se veut également un lieu de réflexion, d’échange et de rencontre entre personnes et entre cultures. En effet, l’un des objectifs du Cinemamed étant de susciter le dialogue et d’éveiller les consciences, le public du festival pourra directement échanger avec des cinéastes, des personnalités issues du milieu du cinéma ou encore divers intervenantes ou intervenants lors des projections ou débats organisés.

Le Festival veut aussi s’adresser à toutes et à tous, c’est pourquoi le Cinemamed organise des séances à destination du secteur associatif bruxellois à prix démocratique (2€ la place). Les films proposés abordent des thématiques souvent essentielles pour les associations et leur permettent de délier la parole sur des sujets parfois délicats. En collaboration avec de nombreux centres culturels bruxellois, le Cinemamed propose également une vingtaine de séances scolaires gratuites dans différentes communes de Bruxelles.

Cette année, vous retrouverez, comme toujours, des concerts, le marché med ainsi qu’une multitude d’événements qui font l’ambiance chaleureuse et conviviale du Cinemamed. Venez vite y découvrir toutes les richesses de la Méditerranée ! Plus d’informations sur le site du Festival Cinemamed !