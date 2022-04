Musiq3 soutient "Here"s the woman", le deuxième volet de l’opéra "Is this the end" de Fafchamps

Du 21 au 24 avril prochain, La Monnaie présente le deuxième volet de Is this the end, l’opéra que Jean-Luc Fafchamps a commencé à composer pendant le confinement. Ce second volet, intitulé Here’s the woman", poursuit l’exploration des limbes.

Dans ce deuxième volet de Is this the End ?, le compositeur Jean-Luc Fafchamps, le librettiste Éric Brucher et la metteuse en scène Ingrid von Wantoch Rekowski poursuivent leur exploration des limbes et des états de conscience modifiée. Portant le titre Here’s the Woman !, cette nouvelle partie se focalise sur le personnage de la femme dont nous suivons le cheminement vers le plus haut amour, luttant pour s’extraire de ses derniers attachements terrestres.

