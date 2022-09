Musiq3 lance son catalogue de concerts de musique classique sur Auvio !

En cette rentrée 2022, le meilleur du classique se retrouve désormais aussi sur Auvio : concerts classiques, opéras, ballets, inédits et documentaires musicaux… Musiq3 est heureux de vous présenter son catalogue qui vous proposera tous les trois mois une nouvelle sélection construite en collaboration avec nos partenaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. Trois thématiques seront à l’honneur entre septembre et novembre : les concerts aux châteaux (notamment à Versailles, Chambord et Fontainebleau), une série consacrée à Daniel Barenboim à l’occasion de ses 80 ans (aux côtés de grands musiciens comme Yo-Yo Ma, Martha Argerich ou encore l’Orchestre Philharmonique de Berlin) et un best-of du Festival Musiq3.

Retrouvez le catalogue "Concerts au château" sur Auvio.