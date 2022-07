"Musiq3 Jazz", la radio jazz made in belgium

Ce sont plus de 12.500 titres qui retracent plus de 100 ans de jazz qui ont été à ce jour encodés et qui sont diffusés sur la radio jazz de la RTBF "Musiq3 Jazz". Une web radio thématique disponible 24h/24h, 7j/7j, sans paroles et qui propose, une de ses particularités, un large éventail de notre jazz belge.

Premier anniversaire

"Musiq3 Jazz", c’est son nom, a vu le jour il y a près d’un an, au mois de septembre 2021. Cette offre musicale disponible uniquement sur internet, complète la plateforme jazz créée en 2019 et réunissant de nombreux articles et contenus jazz. La radio couvre plus de 100 ans de jazz puisque la programmation propose tous les grands standards du jazz, des années 1920 à nos jours, mais aussi des compositions jazz plus actuelles, offrant une palette riche de sonorités et d’artistes. "Musiq3 Jazz" s’adresse aux fans de jazz mais aussi à un public plus large puisque la programmation est adaptée en fonction des heures avec des flux musicaux allant du plus accessible (aux heures considérées comme "Prime time") au plus pointu. Les heures "Prime time" sont de 6h à 9h, 11h à 14h & de 17h à 21h. Entre ceux-ci, le jazz se fait légèrement plus spécialisé, ainsi qu’entre 21h et 23h et lors de la programmation de nuit entre 24h et 6h du matin. De 23h à minuit "Autour de Minuit" propose un jazz relaxant pour bien terminer la journée.