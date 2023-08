Musiq3 fait sa rentrée : de nouvelles voix et de nouvelles émissions au programme

Dès ce lundi 28 août 2023, Musiq3 fait sa rentrée. Une rentrée qui met l’accent sur une grille musicale qui apporte chaleur et réconfort. Elle vous accompagnera tout au long de sa journée, en débutant par une Matinale dynamique avec une offre culturelle diversifiée. Elle devient le rendez-vous de la parole d’artistes à travers une série de chroniques tout à long de la semaine.

A midi, l’auditeur sera l’acteur du classement du Top du Classique. En fin d’après-midi, il aura rendez-vous avec l’humour dans Bonjour, Bonsoir et terminera la journée par son rendez-vous quotidien avec les salles de concerts de Belgique et d’Europe.

De nouvelles voix rejoignent l’équipe de Musiq3 : Alfonza Salamone reprend la barre de l’Odyssée, Jacques Mercier, Régine Dubois et Nicolas Buytaers rejoignent les chroniqueurs de Bonjour, Bonsoir et Jean-Marc Panis passe aux commandes de l’émission hebdomadaire de musique de films.

Sur le terrain, Musiq3 renforce sa présence auprès des institutions et acteurs musicaux de Fédération Wallonie Bruxelles, mais aussi dans les évènements musicaux amateurs.

La grille de rentrée

En semaine

La Matinale (lu-ve, 7h-9h) : "esprit de bande, bonne entente et bonne humeur" sont les nouveaux ingrédients de cette matinale musicale, qui débutera à 7h. Le prime du matin de la chaîne classique est mené par Clément Holvoet – altiste et enseignant à Art², le Conservatoire Royal de Mons, entouré d’une bande de chroniqueurs qui parlent de l’actualité musicale et culturelle en Belgique et ailleurs : Brigitte Mahaux, François Caudron, Sarah Théry, Laurent Graulus, Pierre Solot, Nicolas Blanmont, Pascal Goffaux, Tania Markovic, Caroline Veyt, Hugues Dayez, Sophie Creuz, Paula Floch, Dominique Corbiau, Patrick Leterme, Max Charue et Thierry Bellefroid formeront cette nouvelle et joyeuse équipe.