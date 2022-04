Musiq3 célèbre Toots Thielemans et le jazz à l’occasion de l’Unesco Jazz Day

C’est une fin de mois qui swingue à Musiq3 ! Le 29 avril, Toots Thielemas aurait eu 100 ans. Un anniversaire qui tombe à la veille de l’Unesco Jazz Day et qui donne à Musiq3 une belle occasion de se parer de ses plus belles notes bleues.

Au programme de ces deux jours : deux soirées en direct animées par Laurent Graulus depuis BOZAR et la Jazz Station, une série d’interviews, de documentaires inédits et de lives sur la plateforme jazz et la webradio thématique jazz.

Le 29 avril à 20h, Laurent Graulus sera en direct de BOZAR pour présenter le Brussels Jazz Orchestra et le Metropole Orkest qui sera rejoint par Kenny Werner, Grégoire Maret et Philip Catherine pour un concert en hommage à Toots. À la suite de cela, retrouvez Philippe Baron en compagnie du guitariste Jean-François Prins qui a côtoyé l’harmoniste prodige aussi bien à Bruxelles qu’à New York.

Le 30 avril, c’est à la Jazz Station que nous passerons la soirée en direct, toujours avec Laurent Graulus, pour le projet "Toots Thielemans Revisited" : dix morceaux de l’harmonistes retrouvés par Michel Herr et arrangés par Eve Beuvens, Fabian Fiorini, Margaux Vranken, Thomas Mayade et Vincent Brijs.