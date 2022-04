Musiq3 célèbre et rend hommage à Philippe Boesmans

C’était une figure de la musique classique belge et internationale extraordinaire, attachante et talentueuse, au langage musical foisonnant, raffiné et coloré : le compositeur Philippe Boesmans s’est éteint le dimanche 10 avril à l’âge de 85 ans. Musiq3 lui rend hommage dans ses différentes émissions et concerts durant tout le week-end du 22 au 24 avril.

L’hommage à Philippe Boesmans débute dès le jeudi 21 avril dans la Touche Opéra de Camille De Rijck (jeudi 11h30 dans l’Odyssée), se poursuit le vendredi 22 avril dans la Touche Contempo de Patrick Leterme (11h30 dans l’Odyssée) et dans la chronique la Passion de Valentine, avec Valentine Jongen (17h30 dans Bonjour, Bonsoir). A 18h, Camille De Rijck dédiera son Chambre avec vue au compositeur, en compagnie d’invités l’ayant côtoyé.

Le Concert du soir (20h) proposera ensuite un concert enregistré à La Monnaie le 20 février dernier, sous la direction de Sylvain Cambreling, avec entre autres les Trakl-Lieder de Philippe Boesmans. Un concert présenté par Clément Holvoet. Dans Présent Composé (22h), Christine Gyselings tendra son micro à Peter de Caluwé, directeur de La Monnaie, pour évoquer la vie et l’œuvre du compositeur.

Nicolas Blanmont consacrera sa Soirée opéra du samedi 23 avril (20h) au parcours lyrique de Philippe Boesmans, à travers des extraits de ses sept opéras.

L’hommage se poursuit le dimanche 24 avril, dans Baroque Café (8h) : Alice Foccroule dédiera une partie de son émission au compositeur, qu’elle a bien connu. Axelle Thiry en fera de même dans son Voyage (10h). Enfin, La Conversation de Camille De Rijck enregistrée en septembre 2021 avec Philippe Boesmans et disponible en podcast sera diffusée à 12h sur Musiq3.

Né à Tongres le 17 mai 1936, Philippe Boesmans était pianiste et compositeur. Son dernier opéra, On purge bébé, adapté d’une pièce de Feydeau, sera créé à La Monnaie au mois de décembre 2022.