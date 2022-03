musictoo, place des femmes dans l'industrie musicale, anxiété sur scène : les artistes belges Tessa Dixson et K.ZIA témoignent

Une étude sur les biais de genre lors des performances live, menée par les Britanniques de "Pirate", un large réseau de studios d’enregistrement, auprès de leur communauté d’artistes révèle que 98% des répondantes ressentent de l’anxiété pendant leurs prestations. C’est près de 30% en plus que les hommes sondés mais surtout, ces femmes artistes et DJ sont nombreuses à pointer leur genre comme une cause d’anxiété.

En effet, si les hommes interrogés identifient les principales causes de stress comme la pression due au live, les problèmes d’équipement, la culture de la drogue et de l’alcool ou le manque d’espace pour se détendre, les femmes ressentent plus de stress encore du fait d’être une minorité de genre dans ce milieu. Une artiste confie qu’il peut être difficile de monter sur scène quand on n’est pas "un homme cisgenre blanc et hétéro". Une DJ parle, elle, de "compétition" avec les DJ’s masculins. Une autre ressent de l’anxiété à l’idée d’être la seule femme sur l’affiche. Un sentiment d’isolement confirmé par le témoignage d’une troisième DJ : " Être entourée d’hommes en tant que femme dans une industrie tournée vers les hommes peut causer de l’anxiété, surtout s’ils se connaissent tous."

Nous avons présenté cette étude à deux artistes belges en plein essor : Tessa Dixson et K.ZIA. Tessa Dixson se dit très interpellée par ces résultats : elle-même "adore être sur scène" et si elle ressent de l’anxiété c’est plutôt à l’idée "de se donner entièrement à un public qui va nous accepter ou pas, nous juger ou pas." Mais ce n’est pas lié au fait d’être une femme. En revanche, elle constate qu’on attend globalement plus des artistes féminines en concert que leurs homologues masculins : "Quand tu regardes les prestations des femmes il y a toute une mise en scène, plein de danseurs, tout un univers qui doit être créé comme si on devait faire plus d’efforts en tant que femmes et que c’est même attendu de nous." Une réalité que l’artiste de 24 ans retrouve plus largement dans l’industrie musicale : "les femmes doivent faire tellement plus, porter tellement de chapeaux".

Même ressenti du côté de K.ZIA : la scène est justement l’un des endroits "les plus confortables" pour cette artiste qui a grandi entre les spectacles de son papa et les concerts de sa maman, fondatrice de Zap Mama. En live elle peut "s’exprimer librement": "Je sais que dans la salle les personnes sont là car elles ont envie de me voir. A partir de ce moment-là je ne me pose pas vraiment de questions." Pour K.ZIA également, la pression s’exerce plutôt en dehors de la scène, au sein de l’industrie. Une pression liée au genre mais surtout, à l’âge : "On a tendance à mettre des femmes jeunes en avant."

Comment faire pour que les femmes se sentent plus à l’aise et soient mieux respectées dans le milieu ? Pour Tessa Dixson, la solution c’est "de mettre plus de femmes dans le métier !" Il faudrait plus de femmes "ingénieures du son, managers, musiciennes" afin de créer un environnement "safe" et de se sentir "plus écoutée". Selon l’artiste, être écoutée et prise au sérieux reste aujourd’hui encore, plus difficile quand on est une femme (jeune) dans l’industrie musicale. Autre piste à suivre pour K.ZIA : montrer qu’on peut percer quel que soit son âge, en osant exposer un large éventail de talents débutants et en faisant en sorte que l’industrie investisse dans ces artistes émergents, jeunes et moins jeunes. Cela réduirait la pression liée au temps qui passe. Pression d’autant plus importante pour les artistes féminines qui souhaitent concilier désir d’enfant et carrière. Un dilemme que K.ZIA, 28 ans, résume ainsi : "Il ne faut pas que je perde mon temps car je sais qu’à un certain moment l’industrie musicale ne va plus trop miser sur moi parce que j’aurai dépassé un certain âge et en même temps est-ce que je n’ai pas envie de ralentir la cadence justement pour commencer à fonder une famille à la veille de mes trente ans ?"

Les deux artistes se sentent en tout cas très concernées par la place des femmes dans le secteur : "c’est un combat de tous les jours" conclut Tessa Dixson. Un combat qui ne s’essoufflera pas espère K.ZIA qui rêve d'une évolution durable pour les femmes, au-delà des vagues #metoo et #musictoo.

Tessa Dixson sera le 2 mai aux Nuits Botanique et le 26 mai au Reflektor et présentera en live son nouvel EP "Unspoken" attendu dans le courant du mois de mai. K.ZIA sera le 4 mai aux Nuits Botanique avec son album "Genesis" sorti en février.

Cela fait quelques années que certains essayent d’attirer l’attention sur la condition des femmes dans l’industrie musicale : le manque de place, de reconnaissance qu’elles vivent et les violences qu’elles subissent. Sur Instagram le compte Womenallergyclub tente d’interpeller les organisateurs "allergiques au fait de programmer des femmes et minorités de genre" en pointant le manque diversité en festivals. D’autres initiatives se mettent en place à travers des campagnes de sensibilisation, des chartes et des manifestes.