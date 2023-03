Musiciens belges en Polynésie… comme Jacques Brel !

Mettons les voiles vers une autre île polynésienne, où Jean-Noël Tourneur a élu domicile. Originaire de Beauraing, Jean-Noël achève sa formation en hôtellerie au CERIA en 1972. Quelques années plus tard, il trouve un poste de G.O. au Club Med de Bora Bora. Il ne quittera plus cette île. Après avoir exercé ses talents de G.O. pendant plus d’un an, Jean-Noël va frapper à la porte d’autres établissements. Il y parfait ses connaissances de l’hôtellerie. Jean-Noël se sent chez lui sur cette île. Il se marie et devient l’heureux papa de deux enfants. Les années passent. Il accède au poste de General Sales Manager pour Accor. Une fonction qu’il occupera pendant six ans. En 2007, le Namurois quitte l’hôtellerie pour plonger dans le secteur maritime. Il devient administrateur financier de Bora Bora Marine. Trop tôt disparu, il a maintenant rejoint l’autre rive…