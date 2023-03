Musiciennes iraniennes d’hier et d’aujourd’hui

Sepideh Raissadat, est née en 1980 à Téhéran, un an après la révolution islamique. C’est une chanteuse et musicienne remarquable qui fait figure d’exception dans le paysage culturel iranien.

Malgré la révolution islamique, Sepideh Raissadat étudie dès ses neuf ans la musique persane classique avec notamment la célèbre diva iranienne Parissa et plus tard avec Parviz Meshkatian et Mohammad-Reza Lotfi. Sepideh Raissadat se perfectionne au setâr (un luth à long manche) en plus du chant, et enregistre son premier album à seulement 18 ans.

Enfin, et ce n’est pas rien, elle fût la première femme chanteuse à pouvoir se produire sur scène en Iran (au Niavaran Concert Hall, Teheran, en 2000) depuis la révolution islamique vingt 20 ans plus tôt.