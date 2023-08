Musica Sacra : la musique sacrée prend ses quartiers à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines

Le Festival Musica Sacra se tient samedi 12 août et dimanche 13 août à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines. Une invitation à prendre le temps, se poser et partager autour de la musique. Au programme : des concerts dès l’aube, des conférences, des repas en commun avec les musiciens, une grande balade dans la région et une visite du musée.

C’est un lieu chargé d’histoire qui accueille ce week-end le festival de musique sacrée "Musica Sacra". L’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines est un Hôtel-Dieu fondé au XIIIe siècle le long d’un cours d’eau, la Dendre. C’est là que les plus défavorisés de la région venaient se faire soigner par des sœurs de la communauté. L’Hôpital a été actif pendant près de 750 ans, jusque dans les années 80, c’est un endroit assez méconnu alors qu’il est plus ancien que les fameuses Hospices de Beaune, en France. Aujourd’hui, l’Hôpital est un musée et c’est également l’endroit idéal pour accueillir des événements culturels. Et au mois d’août les mélomanes sont habitués à retrouver le festival de musique de chambre, Les Sons Intensifs… Mais cette année, c’est un autre festival de musique classique qui prend ses quartiers dans l’Hôpital Notre-Dame à la Rose : le festival Musica Sacra, un festival de musique sacrée qui, après 8 années d’absence, inaugurera sa 12e édition ce samedi 12 août.

Cette année, Musica Sacra rend hommage à Hildegarde Von Bingen et à Rûmi – dont nous commémorons cette année les 750 ans de la disparition. Le concert de clôture dans l’église Saint-Pierre propose un chef-d’œuvre a cappella d’Arvo Pärt : le Kanon Pokajanen.