Music Industry Awards : quel est le bilan de cette 15e cérémonie ?

Ce jeudi 26 janvier au Palais 12 du Heysel avait lieu la 15e cérémonie des Music Industry Awards (MIA’s), organisé par la VRT et VI.BE. Quel est le bilan de cette grande soirée des prix flamands de la musique ?

Cette année est marquée par le record absolu de Stromae qui, avec ses 3 nouveaux MIA’s obtenu ce soir-là, comptabilise un total de 20 MIA’s en 15 éditions. L’autre grande gagnante de la soirée n’est autre que Pommelien Thijs, repartant elle aussi avec 3 trophées.

Suite aux résultats, la VRT a tiré plusieurs conclusions intéressantes. Premièrement, la parité homme-femme des lauréats est parfaitement respectée, avec 9 MIA’s attribués à 5 artistes féminines différentes : Charlotte Adigéry, Stefanie Mannaerts (batteuse et chanteuse du groupe Brutus), Coely, CAMILLE et Pommelien Thijs.

Une autre observation est la différence entre les votes du public et les votes de la presse et du secteur musical. L’exemple flagrant est Stromae : nommé dans 9 catégories, il repart "seulement" avec 3 trophées, tous dans des catégories où l’industrie musicale et la presse spécialisée décident des lauréats. Une tendance pour le public à uniquement voter pour des artistes flamands se dégage.

La cérémonie s’est ouverte par une performance d’Oscar and the Wolf au sommet de l’Atomium. Le chanteur a interprété sa chanson Warrior, hymne des Diables Rouges durant la Coupe du monde 2022 au Qatar.