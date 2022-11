Music City Hall : de la soul à l'électro dans l'Hôtel de Ville de Bruxelles

Le dimanche 13 novembre se déroulera la cinquième édition du Music City Hall, un évènement musical dont le principe est d’offrir à des musiciens belges et bruxellois, la plus belle des vitrines, celle de l’Hôtel de Ville de Bruxelles et de faire profiter gratuitement au public d’un après-midi de découvertes sonores.

Au programme, 18 concerts de 30 minutes, un DJ set et un voyage sonore de 4 heures donnés dans sept salles et bureaux de ce prestigieux bâtiment de la Grand-Place de Bruxelles. L'évènement propose un éventail de genres musicaux très riche. On y retrouve du hip hop, de la soul, de la house, de l’electro, de la pop urbaine, de l’ambient, du psychedelic, …

La Ville de Bruxelles souhaite mettre en avant la scène musicale belge émergente dans toute sa diversité et en toute parité. Music City Hall permet aussi de découvrir ou de redécouvrir l’un des plus beaux bâtiments de notre capitale dans une ambiance tout à fait unique

explique Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.

A l'affiche : DJ Fatoosan-Mab'ish-Mikigold, la JERÔME, Tyana P, Jaouad, Gaëlle Solal, Dorian Dumont (APHEXions), Innersonic 4 hours flow, Remork & Karkaba.

Bien que l'évènement soit gratuit, une réservation est cependant nécessaire pour assister à certains concerts.