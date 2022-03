Music Chain for Ukraine, la solidarité se met en place pour accueillir les artistes ukrainiens

A l’initiative de la pianiste ukrainienne Natacha Kudritskaya, Musiq3, les Festivals de Wallonie et d’autres institutions musicales belges, se mobilisent pour pouvoir accueillir les musiciens ukrainiens et leur famille, et leur proposer un cadre de travail leur permettant de continuer leur activité musicale en Belgique. Et en parallèle de ce projet, les professeurs du Conservatoire de Bruxelles Tatiana Samouil et Shirly Laub ont mis en place une aide aux jeunes étudiantes et étudiants des Conservatoires d’Ukraine, afin de leur permettre de venir en Belgique et d’y terminer leurs études musicales.