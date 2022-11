Music Chain for Ukraine : la pianiste ukrainienne Katerina Kulikova à l’Atelier Marcel Hastir

Katerina Kulikova est une pianiste ukrainienne née à Sébastopol. Elle a remporté de nombreux prix de concours internationaux de piano, dont certains pour lesquelles elle fut premier prix.

Durant son parcours, la pianiste a pu se produire sur de nombreuses scènes dans le monde — Salle des Invalides de Paris, Salle philharmonique d’Oslo, pour ne citer qu’elles — ainsi que dans de nombreux festivals, mais aussi avec de grands orchestres, notamment d’Ukraine, passant de l’Orchestre symphonique national de Kiev à des orchestres philharmoniques d’Odessa, Kharkov et de Crimée, en collaborant aussi avec l’Orchestre national de Varsovie en Pologne, l’Orchestre philharmonique d’Oslo en Norvège ou encore l’Ensemble orchestra contemporain de France.

Depuis 2002, Katerina Kulikova enseigne le piano à l’Académie nationale de musique de Kiev.

Le programme :

Chopin : Sonate pour piano No 2 en si bémol mineur op. 35

Liszt : Grandes études de Paganini : No 2 en mi bémol majeur, No 5 en mi majeur et No 6 en la mineur

Chopin : Nocturne op.posth. en do dièse mineur

Chopin : Valse op. 64 No 2 en do dièse mineur

Chopin : Fantaisie-impromptu op.66 en do dièse mineur

Liszt : Rhapsodie hongroise No 10 en mi majeur