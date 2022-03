Music chain for Ukraine : l’ensemble Oxalys joue pour l’Ukraine

L’ensemble belge, mené par la violoniste Shirly Laub, s’associe au projet Music Chain for Ukraine et donne un concert au conservatoire de Mons ce mercredi 23 mars à 20h, dont l’intégralité de la recette sera reversée aux aides pour les musiciens ukrainiens en Belgique.

À l’initiative de la pianiste ukrainienne Natacha Kudritskaya, une structure d’urgence regroupant plusieurs institutions musicales belges se met en place afin de pouvoir accueillir les musiciens ukrainiens et leurs familles qui fuient la guerre, et leur proposer un cadre professionnel pour leur permettre de poursuivre leur activité musicale en Belgique. C’est dans le cadre de ce projet Music Chain for Ukraine que l’ensemble belge Oxalys donnera ce mercredi 23 mars un concert avec au programme des œuvres de Mozart, Reger, Val et Sibelius. L’intégralité des bénéfices de ce concert sera reversée à la collecte de fonds Music Chain for Ukraine.

Toutes les informations pour les réservations sur le site des Festivals de Wallonie.

Le programme

Mozart – Quatuor en ré majeur K. 285 pour flûte, violon, alto & violoncelle

Reger – Sérénade en sol majeur pour flûte, violon & alto

Ravel – Introduction & Allegro pour harpe solo, flûte, clarinette, 2 violons, alto & violoncelle

Sibelius – En saga, Septuor pour 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte & clarinette