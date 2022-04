Music Chain for Ukraine : deux concerts au PBA de Charleroi et au Botanique au profit de l’Ukraine

Les concerts au profit de l’initiative Music Chain for Ukraine, qui a pour mission de venir en aide aux musiciennes et musiciens ukrainiens réfugiés en Belgique, se poursuivent. Ces dimanches 1er et 8 mai prochains, deux concerts au profit de l’Ukraine seront organisés au PBA de Charleroi et au Botanique de Bruxelles.

Permettre aux musiciennes et musiciens ukrainiens, contraints de fuir leur pays, de pouvoir continuer à pratiquer leur métier et leur instrument en Belgique, telle est l’une des missions principales de Music Chain for Ukraine, initiative à laquelle s’associent plusieurs institutions culturelles, et notamment le Palais des Beaux-Arts de Charleroi et le Botanique de Bruxelles.

Ce dimanche 1er mai au PBA de Charleroi, plusieurs artistes belges de renom ont accepté de prêter leur concours gracieux à ce concert exceptionnel : le pianiste Muhiddin Dürrüoglu, les violoncellistes Marie Hallynck et Justus Grimm, les violonistes Tatiana Samouil et Sylvia Huang… Ils partageront la scène avec de jeunes talents ukrainiens accueillis depuis le début du conflit par le Conservatoire Royal de musique de Bruxelles : Natalia Smischenko (harpe), Olga Artemenko (soprano), Anastasiya Varga (soprano), Lana Herasimenko (violon), Sofia Marciak (violon), Olha Dzendzk (violon), Vlada Haienko (violon), Olga Schevchenko (violon).

Du piano, des cordes, des voix pour un moment de partage, d’émotion et de solidarité !

Retrouvez toutes les informations sur le concert sur le site des Festivals de Wallonie.

The Orchestra of Mirrored Reflections

Le concert de The Orchestra of Mirrored Reflection, un ensemble de doom jazz à la touche méditative qui ravira les fans de Bohren & Der Club of Gore et The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, se tiendra dans le cadre de Music Chain for Ukraine. Portée par la pianiste ukrainienne Natacha Kudritskaya, cette initiative rassemble plusieurs acteurs professionnels du secteur musical belge pour proposer une structure d’aide aux musiciens ukrainiens réfugiés en Belgique. L’objectif principal est d’offrir un cadre professionnel permettant aux musiciens ukrainiens de poursuivre leur activité et de s’intégrer dans le milieu musical belge. La totalité des recettes des événements organisés par Music Chain for Ukraine est destinée aux besoins des artistes ukrainiens exilés dans notre pays, tels que la location d’instruments, les billets de transports, les paiements de cachets de concerts.

