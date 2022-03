Music Chain for Ukraine : concert de musiciens ukrainiens à la Ferme du Biéreau

Permettre aux musiciennes et musiciens ukrainiens, contraints de fuir leur pays, de pouvoir continuer à pratiquer leur métier et leur instrument en Belgique, telle est l’une des missions principales de Music Chain for Ukraine, initiative à laquelle s’associent plusieurs institutions culturelles, et notamment la Ferme du Biéreau. C’est dans ce cocon musical niché au cœur du Brabant Wallon que quatre musiciens ukrainiens, les pianistes Angela Fandeeva, Kateryna Kulykova, Serafim Ivanov et la violoniste Tatiana Koichurenko, pourront à nouveau se produire devant un public.

Le soir, ces quatre musiciennes et musiciens ukrainiens remonteront sur la scène de la Ferme du Biéreau à l’occasion d’un concert organisé par le Recteur de l’UCLouvain, pour "marquer [leur] soutien à ces artistes qui ont trouvé refuge chez nous et de témoigner de notre solidarité envers le peuple ukrainien." Les pianistes Angela Fandeeva, Kateryna Kulykova, Serafim Ivanov et la violoniste Tatiana Koichurenko joueront des pièces de compositeurs ukrainiens, mais aussi du César Franck, Frédéric Chopin et Camille Saint-Saëns. La chanteuse Elena Levchenko interprétera également quelques chansons de pop ukrainienne.

