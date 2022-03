Un encadrement professionnel : une fois que les musiciens ukrainiens et leur famille seront hébergés, l’objectif de Music Chain for Ukraine sera de les aider à s’intégrer dans le milieu musical professionnel en les mettant en relation avec les institutions et le milieu musical belges, en leur fournissant des instruments et des locaux de répétitions afin de leur permettre de poursuivre leur activité dans un cadre adapté.