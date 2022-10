La Museum Night Fever revient le samedi 22 octobre 2022 de 19h à 1h pour sa 15ème édition.

Avec 34 musées à travers Bruxelles, il s’agit de la plus large édition jamais organisée. Comme chaque année, la nuit des musées propose à ses visiteurs.euses de créer leur parcours original à travers une centaine d’animations artistiques, fruit de liens tissés entre de jeunes talents multidisciplinaires, collectifs ou écoles d’art et les équipes des musées.

L’objet de l’évènement ? Transformer et décloisonner les musées de la manière la plus originale possible pour le plus grand plaisir de tous les publics.

Pour cette édition, une partie de la programmation a aussi fait l’objet d’un appel aux artistes des communautés LGBTQIA+ afin de donner une place de choix à leurs talents et messages, encore sous-représentés dans la programmation usuelle des musées.

Afin de faciliter l’expérience Museum Night Fever, des navettes STIB circulent toute la soirée entre les différents lieux participants et, nouveauté, des trams et bus historiques assurent également l’une des navettes proposées.

A noter aussi depuis la levée des restrictions covid : la capacité maximale des lieux participants est à nouveau assurée et une afterparty se tiendra au C12 afin de clôturer la soirée en beauté !

Tu trouveras plus d'informations sur l'événement en cliquant ICI