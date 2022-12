Musées royaux des Beaux-Arts: une enquête psychosociale confidentielle sera menée

Syndicats et direction des Musées royaux des Beaux-Arts (MRBAB) se sont réunis lundi, a annoncé le conseil de direction des MRBAB, faisant suite aux révélations du personnel dans une lettre ouverte vendredi. Une enquête psychosociale sera menée, et suivie d'un plan d'action.

Vendredi, plusieurs employés du Musée des Beaux-Arts de Belgique dénonçaient dans une lettre ouverte la politique du directeur Michel Draguet. Début décembre, 31 des 176 collaborateurs ont adressé un courrier au secrétaire d'État à la Politique scientifique Thomas Dermine (PS), lequel a la responsabilité politique du musée fédéral. Il y était mentionné notamment une "mauvaise gestion", un manque "d'une vision claire", des menaces, intimidations et harcèlements réguliers, des conditions de travail qualifiées d'"épouvantables", des cas plus nombreux d'épuisements, de burn-out et de départs.

Le Comité de Concertation de base s'est réuni lundi en présence des conseillers d'Empreva, service commun de prévention de la fonction publique. "Après un tour d'horizon de la situation, il a été décidé de commander à Empreva une enquête psycho-sociale concentrée sur les 49 membres de la direction opérationnelle des services aux publics. Cette enquête écrite sera menée confidentiellement", a communiqué le conseil de direction des Musées royaux des Beaux-Arts.

Un comité de pilotage réunissant délégués syndicaux et membres de la direction accompagnera la mise en place de la méthodologie et assurera le suivi du plan d'action décidé sur base des recommandations d'Empreva. "Nous invitons les membres du personnel concernés à s'exprimer librement dans ce cadre qui leur assure la plus stricte confidentialité", conclut le conseil de direction.