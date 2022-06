Musées gratuits pour tous les groupes scolaires : une chimère budgétaire pour la Fédération Wallonie-Bruxelles ?

Par ailleurs, les attentes du public évoluent et les musées doivent investir pour y correspondre, comme l’explique Jean-Louis Delaet, directeur du Bois du Cazier. "J’ai une crainte", confie-t-il. "On connaît les budgets étriqués de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc ce que la Fédération va consacrer à la gratuité dans les musées, il ne faudrait pas que cela grève les investissements que la Fédération fera au sein de ces musées, notamment au niveau des nouvelles technologies, qui sont très importantes pour le jeune public pour qu’il aime venir au musée et pour qu’il y revienne."

Intenable à terme ?

Au-delà des montants prévus pour l’année 2022-2023, et qui colleront à la fréquentation réelle des musées – selon l’annonce de la ministre, nos interlocuteurs s’interrogent sur la pérennité structurelle de la mesure.

Comment la compensation évoluera-t-elle dans le temps ? Sera-t-elle forfaitaire, figée ? "Si c’est intégré dans une manne financière annuelle sans majoration, nous allons y perdre sur le long terme", estime Chloé Pirson. D’autant plus dans un contexte où les coûts salariaux et de l’énergie augmentent.

"On sort de la période covid même si les musées par rapport au reste du secteur culturel ont eu plus de chance – mais là, on est confronté à des problèmes financiers qui ne vont faire qu’augmenter", renchérit Christiane Rousseau. "Il y a d’une part le coût de l’énergie qui augmente et par ailleurs, on doit faire face, en tant qu’asbl, dans notre convention paritaire, à l’obligation d’appliquer les indexations salariales légales. Là, on prévoit au moins quatre indexations salariales sur une année : ça va être très compliqué."

Pourquoi se précipiter ?

Pour Jean-Louis Delaet, la question financière se pose surtout pour le futur, quand le soutien financier passera par le plan financier pluriannuel des musées. "Là on n’a aucune information. Donc je pense que tout cela est précipité sans que le secteur ait pu réellement parler pourparler avec la ministre et son administration. On nous parle de cette gratuité depuis des années, c’est un engagement des partis politique, c’est louable, mais pourquoi se précipiter pour cette rentrée scolaire ci sans que le secteur et les musées puissent avoir leur apaisement ?"

Lui comme d’autres reste confiant dans la possibilité de dialoguer avec la ministre et l’administration. Une journée d’information est prévue dans le courant du mois de juin à destination des musées.