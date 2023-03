Musées et institutions scientifiques : les restes humains acquis dans le contexte colonial doivent être restitués, selon le comité de bioéthique

Restituer, rapatrier : quel que soit le mot, c’est donc la préconisation du Comité consultatif de Bioéthique. Mais pas n’importe comment. "Il est important, souligne Philippe Lardinois, que cette restitution ne soit pas simplement de l’ordre administratif qui consisterait à se dire ‘bah voilà, ça vous appartient, on vous les rend, on finance même le retour chez vous, mais après cela on est quittes. Nous en restons là’. Non, nous estimons que la restitution rapatriement doit aussi être l’occasion d’un retour commun sincère et serein sur le passé, donc d’une réflexion sur la façon dont les choses se sont déroulées à l’époque de la colonisation."

Autrement dit, il s’agit de veiller à un "dialogue éclairé, sincère et serein tant sur la signification de ces restes humains pour la communauté à laquelle ils appartiennent qu’à propos des conséquences sociétales sur les populations colonisées des circonstances brutales de leur collecte ; on doit accorder une attention particulière à l’impact de cette dépossession sur les sociétés pour lesquelles le culte des ancêtres continue de revêtir une grande importance".