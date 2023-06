Musée Rops : gagnez deux entrées pour l’exposition "Hommage à Pan. de Peter Depelchin" !

L’artiste contemporain Peter Depelchin prend possession du château de Thozée et du musée Rops, où il décline son Hommage à Pan, un univers littéraire, érudit, sensible et sensuel que Félicien Rops aurait sans aucun doute apprécié. Animaux fantastiques, dieux et déesses de la mythologie, érotisme païen sont les figures centrales de ses fables graphiques où l’art ancien se mélange au dessin contemporain figuratif.

Né à Ostende en 1985, Peter Depelchin a grandi à Nieuport et a suivi sa formation artistique à la Haute Ecole d’art Sint-Lucas à Gand de 2003 à 2007. Ayant participé à de nombreuses expositions et résidences d’artiste à travers le monde, Peter Depelchin donne une dimension internationale à sa carrière en s’installant à New York prochainement.

Infos : Hommage à Pan. Peter Depelchin – Musée Félicien Rops – Musée d’Art du 19e – à Namur (museerops.be)

