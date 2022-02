[MUSEE] Replongez vous au Moyen-âge à la Maison du patrimoine médiéval mosan

La MPMM, ce n’est pas seulement ces expositions permanentes et temporaires intra muros. L’équipe du musée œuvre également à la valorisation des fortifications médiévales mosanes propriétés de la Région wallonne. Poilvache (Yvoir) et Crèvecœur (Bouvignes) sont deux sites ouverts aux visiteurs et qui valent largement le détour !

Offrant de superbes panoramas sur la Meuse et ses alentours, ils sont aussi les précieux témoins d’une histoire passionnante et mouvementée, celle de principautés médiévales aux terres enchevêtrées autour de l’artère qu’est le fleuve.

Venir à la MPMM, c’est aussi découvrir la cité de Bouvignes, fondée vers le XIIe siècle par le comte de Namur, entre la Meuse et les rochers. Elle a conservé sa structure médiévale ainsi que de nombreux témoins de son passé prospère. C’est le cas de l’imposante église Saint-Lambert, consacrée en 1217, écrin de trésors d’art et d’histoire. La porte La Val, adossée à l’église et encadrée de deux tours, est l’une des rares portes médiévales encore visibles en Wallonie. Non loin de là, sur un éperon rocheux, se dresse le donjon de Crèvecœur. Il faut imaginer Bouvignes, à son apogée, protégée par ces fortifications… Face à Dinant, son éternelle ennemie. Se promener à Bouvignes, c’est faire un bond dans le temps !

Tout au long de l’année, la MPMM vous propose une multitude d’activités intra ou extra muros : expositions permanentes et temporaires, balades contées, visites guidées, conférences, ateliers pour tous les âges… Une visite guidée gratuite, à la thématique variable, est proposée chaque premier dimanche du mois, à 15h. Pour les enfants, activités didactiques, stages, animations et fêtes d’anniversaire sont au programme. C’est l’occasion pour eux de découvrir, en famille ou avec l’école, la vie quotidienne au Moyen Âge, de manière active, créative et ludique.