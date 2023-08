Jusqu’au 24 septembre, il y a l’exposition "Entrelacs" qui parle des textiles rituels qui sont soit portés en vêtements, soit utilisés comme objets. Des rituels de mariage, de deuil, de protection, des rituels religieux ou shamaniques.

Et en parlant de rituel, les journées du patrimoine et les fêtes de septembre à Binche ont lieu le week-end des 9 et 10 septembre, le musée est ouvert et gratuit et propose sur réservation une visite guidée intitulée "devenir grand(e)" où on expliquera aux visiteurs de 12 à 99 ans à quoi servent les rites de passage. Pour les plus petits, ce sera le dimanche qu’ils pourront confectionner leur Grigri protecteur.