" Musée haut, musée bas ", le spectacle d’été du Théâtre Royal des Galeries croque avec ferveur le monde de l’art, ses adeptes et ses détracteurs

A l’affiche de la traditionnelle tournée des châteaux, la comédie de Jean-Michel Ribes nous ouvre les portes d’un espace d’exposition hors du commun. Le spectacle d’été du Théâtre Royal des Galeries sera présenté en plein air dans plus d’une trentaine de lieux à Bruxelles et en Wallonie. Représentations ces vendredi 21 et ce samedi 22 juillet au musée de Groesbeek de Croix à Namur.

Pendant l’été, les acteurs du Théâtre Royal des Galeries battent la campagne. La traditionnelle tournée des châteaux traverse cette année encore, plus d’une trentaine de lieux parmi lesquels, on retrouve les hauts lieux du patrimoine wallons et bruxellois : Le château d’Enghien, le château d’Havré, le château du Karreveld à Bruxelles, l’Abbaye de Maredsous etc.

La première représentation sera donnée ce jeudi à Namur dans la cour intérieure du musée de Groesbeek de Croix. Ancien hôtel de maître du 18e siècle, le bâtiment abrite aujourd’hui un musée dédié aux arts décoratifs.