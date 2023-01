Musée François Duesberg : plongée dans les arts décoratifs d’un autre temps

Duesberg n'est pas un nom de famille inconnu des montois : cela fait bientôt trente ans qu'un musée au nom de l'époux, met à l'honneur les arts décoratifs. Le couple de passionnés a su marquer la ville et sa région grâce à leur ferveur collectionneuse. Dans ce bâtiment, vestige de l’ancienne Banque Nationale de Belgique, les vitrines recèlent de nombreux trésors, que certains musées internationaux jalousent…

Animés par une grande passion pour l'histoire et l'art de vivre du XVIII-XIXe, le baron et la baronne Duesberg ont su - tout au long de leur vie - récolter de multiples objets rares en parfait état de conservation. Les pendules, les bronzes dorés et/ou patinés, les porcelaines, les orfèvreries (dont le réputé poinçon montois), et les camées dressent le tableau d'un art de vivre de 1775 à 1825, s'étalant du règne de Louis XVI à celui de Charles X en passant par Napoléon Ier. Dans ce musée, les objets par centaines réunis évoquent un cabinet de merveilles. Chaque pièce fait remonter le temps et témoigne des mœurs de l'époque, mais aussi des fluctuations créatives au fil des années. La collection de 300 pendules anciennes et celle de porcelaine ont chacune valu deux étoiles Michelin à leurs propriétaires, témoignant du précieux de leur assemblage.

Musée François Duesberg

Square F. Roosevelt, 12 - 7000 Mons