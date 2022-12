Musée du marbre de Rance, rencontre avec les travailleurs de pierre d’antan

Les premiers marbres belges se sont constitués il y a environ 360 millions d’années. Les marbres rouges belges proviennent de récifs d’origine corallienne. L’exploitation du marbre de Rance, elle, remonterait à l’Antiquité. Particulièrement apprécié pendant la Renaissance, son utilisation varie au cours du temps. À la fin de la seconde Guerre mondiale, les tendances se dirigent vers les marbres clairs, mais la Belgique n’en extrait pas. Les ateliers finissent par fermer les uns après les autres…

Au-delà de la géologie et de l’Histoire, une partie de l’exposition est également dédiée aux travailleurs et revient sur ces vies taillées par un travail difficile, à une époque où les relations avec les patrons étaient peu aisées : les combats, les premières caisses de mutuelle, les premiers syndicats… Malgré tout, les ouvriers du marbre étaient relativement privilégiés par rapport aux mineurs dont le travail était beaucoup plus dangereux tant à court terme qu’à long terme. Des carnets d’ouvriers projettent les visiteurs en pleine Révolution industrielle. Le parcours présente également de nombreux objets, véritables œuvres d’art réalisées par les marbriers. Dans la "marmothèque", 500 échantillons de marbres en provenance des différents continents sont présentés et un planisphère les situe géographiquement.