Musée des Beaux-Arts de Charleroi : 10% d’artistes femmes exposées, c’est bien plus qu’ailleurs !

"Des expositions temporaires estampillées femmes, on en fait depuis les années septante et on se rend compte que cela ne permet pas de les sortir de l’ombre", souligne Lyse Vancampenhoudt, doctorante en histoire de l’art à l’UCL. Les expos, c'est bien pour se donner bonne conscience mais ce qu'il faut, c'​est que les artistes femmes soient beaucoup plus présentes dans les collections permanentes.

Lyse Vancampenhoudt parle d'un cercle vicieux : "Les institutions culturelles refusent d'accrocher leurs œuvres car il y a peu de recherches sur elles. Faute de pouvoir les découvrir dans les musées, les étudiant.e.s en histoire de l'art s’y intéressent peu car elles sont peu documentées donc difficiles à étudier".

Exposer des artistes femmes dans les collections permanentes permet donc de créer un cercle vertueux. En étant plus visibilisées, celles-ci sont plus facilement découvertes et augmentent ainsi leurs chances de faire l’objet de recherches et donc d’être encore plus exposées dans les musées.

On a aussi voulu mettre en valeur le dur labeur des femmes qui ont travaillé dans les charbonnages et pas seulement des portraits de bourgeoises oisives.

Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi