Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles : " Des tapisseries connues à travers le monde

Si la technique n'a que peu évoluée (il faut en moyenne deux mois pour tisser 1m2), l'art de la tapisserie connaîtra un nouveau souffle dans les années 30. Jean Leroy, le Directeur de l'Académie des Beaux-Arts, ouvre en effet une formation de lissier et attire de nombreux artistes. Edmond Dubrunfaut, Roger Somville et Louis Deltour par exemple créent le collectif "Force murale" qui remet au goût du jour une production plus contemporaine. Et ce renouveau se poursuit aujourd'hui encore grâce entre autre à l'aide du musée.

De jeunes artistes sont soutenus et exposés ici. C'est important de souligner cela. La tapisserie n'est pas morte, loin de là. Elle peut prendre différentes formes et utiliser différents matériaux mais le principe reste le même qu'il y a 600 ans.

"C'est ce qui est incroyable" souligne notre guide, dans un large sourire.