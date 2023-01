Musée de la Photographie : Stephan Gladieu et la Corée du Nord

Se rendre comme photographe en Corée du Nord, c’est accepter d’exercer en des limites assignées et déceler en ce qui s’offre les indices d’une société en évolution. C’est rendre à la photographie toute sa force de représentation.

À l’exemple de ce photographe allemand qui l’inspire, August Sander, qui entreprit au début du 20e siècle de dresser l’image d’une nation en ses multiples composantes plus que de représenter ses concitoyens, Stephan Gladieu décida d’opter pour le portrait, reléguant le paysage en arrière-plan, non comme un décor indifférent, mais en un espace indiciel, s’imposant le cadre de la représentation frontale. En cette approche systématique, Gladieu s’est appliqué à une véritable typologie, croisant les hommes, les femmes et les enfants, les métiers, les fonctions, les lieux de travail comme ceux de loisirs, les figures individuelles ou les groupes, conviant à diverses grilles de lecture.

À voir au Musée de la Photographie jusqu’au 21 mai