Musée de la Photographie de Charleroi, gagnez deux places pour l'exposition En dilettante

Réalisée avec la complicité de La Conserverie et de la collection de Michel F. David (Les Éditions Sur la Banquise), l’exposition En dilettante. Histoire et petites histoires de la photographie amateur retrace, sans prétendre à l’exhaustivité, les moments forts de l’histoire de la photographie amateur en faisant la part belle à la photo de famille et aux petites histoires qu’elle propose.

Des premières photographies Kodak, en passant par une riche collection d’autochromes, aux vues panoramiques, archives de peintres ou de membres d’associations de photographie, petites histoires familiales plus anodines ou universelles, images maladroites ou fruit d’un laisser-aller ou celles encore qui portent les traces d’un attachement sentimental, cet ensemble d’environ 250 photographies ayant défié le temps et l’oubli s’expose aux cimaises du Musée. En parallèle est proposé un espace dédié à une sélection d’artistes contemporains ayant recours à la photographie amateur dans leur processus créatif.

Jusqu'au 18 septembre au Musée de la Photographie de Charleroi, gagnez deux places