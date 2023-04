"Musée" de Chabouté : la nuit, les Muses s’amusent au Musée

Dans un superbe roman graphique, Chabouté croque les visiteurs et à la fermeture, libère modèles et œuvres.

C’est une gageure de décrire un roman graphique, qui plus est, largement sans paroles. Les amateurs connaissent bien Chabouté pour ses albums qui jouent avec le noir et blanc en aplats très contrastés et pour son univers de silence, de mystère et ses tranches de vie saisies sur le vif. Et c’est encore le cas dans cet album magnifique et facétieux.

Une nuit au musée d’Orsay

L’intrigue se déroule au Musée d’Orsay, dans lequel défilent des touristes, des couples, des gens seuls, des groupes cavalant derrière leur guide ou l’écoutant en tournant le dos aux tableaux ou admirant surtout les cadres dorés. On les connaît, ces visiteurs. Mais il y a aussi les enfants curieux, bousculés par ce qu’ils découvrent et des adolescents blasés par ce qu’ils jugent inutile, que leur prof tente d’initier à la beauté de l’art et à ses bienfaits. Chabouté s’amuse et nous amuse, en permettant aux œuvres de souffler, loin de nous. Il imagine que la nuit venue, enfin libérées de leur posture, de leur immobilité et de nos commentaires, elles descendent de leur socle, quittent leur toile et vagabondent à leur tour, comme le font parait-il les pieuvres dans les aquariums.

Des intrigues amoureuses se nouent entre les salles, entre une sculpture grecque et une jeune femme impressionniste, les "Raboteurs de parquet" de Caillebotte soulagent leurs genoux, l’Odalisque de Manet quitte sa couche, Héraclès va faire pipi, Berthe Morisot observe la rue par la fenêtre devant laquelle l’a déposée le veilleur de nuit, qui n’est pas insensible à son charme, et les bustes de Daumier mordent comme il se doit, cancanent et nous informent des derniers potins.

Les visiteurs passés à la loupe par les œuvres

Une fois le décor installé Chabouté intervient avec malice. C’est nous, lecteurs, qui sommes regardés, comme derrière un miroir sans tain, nous, derrière les cases qui sommes observés avec minutie. Car tout le monde au musée prend la pause. Une pause, savante ou désinvolte, ébahie ou distraite.

Ce n’est pas la première fois bien sûr qu’une nuit au Musée inspire des créateurs de cinéma ou de théâtre et l’éditeur Stock a même initié une collection qui invite des auteurs à passer une nuit dans le musée de leur choix. Lola Lafon s’y est prêtée avec talent et tout récemment Christian Boltanski qui, enfermé au Musée de Tervueren, lui a donné un tout autre éclairage.

Dans son registre à lui, Chabouté reprend la même idée pour brosser une sociologie amusée et tendre de tout ce qu’y s’y déroule en notre absence. Le regardant est regardé comme l’arroseur est arrosé, et nous sommes scrutés, commentés par ces grandes œuvres interloquées par nos attitudes, nos pudeurs ou nos téléphones portables et autres gadgets.

Tout le charme et la maîtrise de cet album tiennent dans son découpage qui fait progresser en même temps diverses petites histoires, anecdotes, rencontres qui défilent sous nos yeux comme dans une lanterne magique. L’architecture métallique du Musée d’Orsay contraste avec les doux volumes charnus et veloutés des nus, dans une obscurité éclairée par la lune.

Sophie Creuz vous invite à aller dans les librairies – le jour, pas la nuit – pour y découvrir ce que vous n’êtes pas venus chercher, vous laisser surprendre et ravir par des œuvres d’encre et de papier, qui, elles aussi, nous sortent du cadre en guidant notre main, heureuse.

Musée, de Chabouté paraît aux éditions Vents d’Ouest.