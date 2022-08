Musée Art et marges: gagnez deux entrées

Situé au cœur de Bruxelles, le Art et marges musée, musée d’art outsider, questionne l’art et ses frontières.

Sa collection s’est constituée dès le milieu des années 80 auprès d’artistes autodidactes, d’ateliers artistiques pour personnes porteuses d’un handicap mental ou en milieu psychiatrique. Elle se compose aujourd’hui de plus de 4000 œuvres internationales produites en dehors des sentiers fréquentés de l’art.

Ses expositions temporaires, au rythme de trois par an, mêlent artistes de part et d’autre de la marge, questionnant les frontières de l’art et sa définition-même.

Plus d'info: Le Musée (artetmarges.be)

Gagnez deux places