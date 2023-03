Musée archéologique d’Arlon : une visite au temps des Gallo-Romains

En Province du Luxembourg, le Musée Archéologique d’Arlon promet de faire remonter ses visiteurs 2000 ans en arrière. Autrefois nommée "Orolaunum vicusest", la cité arlonaise était située au croisement de deux importantes chaussées romaines, permettant son développement et sa prospérité.

Au fil des siècles, les fouilles ont révélé de nombreux objets datant des premiers siècles de notre ère. Des dizaines de sites archéologiques (nécropoles, sites d’habitats et de cultes) situés sur le territoire de la province de Luxembourg sont aujourd’hui conservés et/ou exposés au musée. Tout au long du parcours, d’impressionnantes sculptures se mêlent aux stèles funéraires, et aux fibules à l’orfèvrerie méticuleuse, la culture gallo-romaine se dévoilant ainsi sous nos yeux.

La visite commence par une riche collection de monuments funéraires, une manière de guider le visiteur à travers l’histoire des rites de célébrations des morts. Dans la salle suivante, on retrouve de la vie avec une série d’objets du quotidien : une collection de céramiques, de verre, de métaux, de mosaïques et d’enduits peints est présentée mettant en valeur l’artisanat romain. La dernière salle, quant à elle, propose un focus sur les deux sites majeurs de la région : le vicus d’Arlon et la villa de Mageroy.