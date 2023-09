Muse, The Who et Janis Joplin dans Soundtrack sur Classic 21

Ce dimanche dans Soundtrack dès 9h, Laurent Debeuf vous propose de revenir sur quelques rééditions à paraître ces prochaines semaines.

On commence avec Muse, qui célèbre les 20 ans de l’album Absolution, sorti en 2003, et dont la réédition est prévue pour le 17 novembre prochain. C’est Dominique Ragheb qui vous parlera de ce troisième LP du trio rock du Devonshire qui leur a permis de décrocher leur premier numéro un avec l’album qui contient les hits "Stockholm Syndrome", "Time Is Running Out" et "Hysteria", ainsi que d’autres classiques comme "Butterflies And Hurricanes" et "Absolution".

Une très belle réédition de l’emblématique Who’s Next des Who est sortie ce 15 septembre. Laurent Rieppi reviendra sur cet album qui, il y a plus d’un demi-siècle, prévoyait l’invention d’internet, de la réalité virtuelle et présageait de grandes pandémies comme on en a connu ces dernières années. Découvrez l’histoire derrière des titres comme "Won’t Get Fooled Again", "Behind Blue Eyes" ou encore "Baba O' Riley".

Et dans sa séquence Micro-Sillon, Walter De Paduwa ressort son disque de Janis Joplin & The Big Brother and the Holding Company, "Cheap Thrills" - le second de cette formation et le dernier avec Janis Joplin qui entamera par la suite sa carrière solo qu’on connaît bien.