Muse sortira un nouveau single la semaine prochaine

Le groupe a annoncé la sortie de "Compliance", un tout nouveau single, pour la semaine prochaine !

Le trio nous est revenu en janvier avec le single "Won’t Stand Down", et on sait depuis que ce morceau est le premier extrait du 9e album à venir pour les Britanniques.

Ces derniers jours, le groupe a aussi partagé un teaser mystérieux sur ce qui semblerait être la pochette de ce fameux prochain album. C’est un vrai mini-métrage auquel on a eu droit, dans lequel des géants de pierre à l’effigie des membres du groupe – Matt Bellamy, Chris Wolstenholme and Dominic Howard – s’effondrent en plein désert.

Et aujourd’hui, Muse confirme que "Compliance" sortira jeudi prochain (le 17 mars) et est déjà disponible en précommande ici. Dans la vidéo ci-dessous, on peut lire : "'Compliance' évoque la promesse de sécurité et d’assurance que nous vendent des entités puissantes en période de vulnérabilité".

"Les gangs, les gouvernements, les démagogies, les algorithmes des médias sociaux et les religions nous séduisent avec des contrevérités trompeuses et des fables réconfortantes".