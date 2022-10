Muse sera à l’affiche de Rock Werchter 2023

Après avoir sorti son album Will Of The People le 26 août dernier, la rumeur circulait déjà parmi les fans… la confirmation vient de tomber : Muse s’arrêtera à Werchter le samedi 1er juillet dans le cadre du volet européen de leur tournée 2023.

Rock Werchter 2023 aura lieu au Festivalpark de Werchter, du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet. Quatre scènes seront déployées pour accueillir les artistes à l’affiche de cette nouvelle édition, dont Stromae le 29 juin et Arctic Monkeys le dimanche 2 juillet.

Les tickets seront en vente à partir du samedi 29 octobre dès 10 heures. Pour avoir toutes les chances de se procurer un ticket pour Rock Werchter 2023, mieux vaut déjà s’inscrire à la prévente sur le site rockwerchter.be.

Laurent Debeuf, notre animateur de Classic 21, sera à Amsterdam ce dimanche pour couvrir le concert du groupe de Matt Bellamy, il vous proposera une review du show accompagnée de photos exclusives.