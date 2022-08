Muse : partez voir le groupe à Amsterdam avec Classic 21 !

Classic 21 met les petits plats dans les grands pour la sortie de l’album Will of the People de Muse !

La semaine du 29 août au 2 septembre, Raphaël Scaini vous offre, dans son émission Coffee on the Rocks, des places pour aller voir le groupe le 23 octobre à Amsterdam, hôtel et transport compris.

Pour participer, il vous suffit d’écouter votre radio préférée de 6h à 9h. Toutes les instructions vous y seront détaillées.

Et ce n’est pas tout ! Ce vendredi 26 août, jour officiel de sa sortie, nous vous proposons de découvrir et de remporter Will of the People tout au long de la journée sur antenne.

Bonne chance à tous !